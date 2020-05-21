Сербский Патриарх заявил, что современная ситуация в Черногории - худшая в истории

Современная ситуация в Черногории «хуже, чем когда бы то ни было в истории», а ее президент Джуканович делает все для того, чтобы в стране не осталось сербов и Сербской Православной Церкви.

Об этом 20 мая заявил Патриарх Сербский Ириней после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Телеграм-канал «Сербия: Прямая линия».

18 мая президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти в стране не позволят Сербской Церкви «диктовать повестку дня» и что возможен вариант создания «Черногорской автокефалии».