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Сербский Патриарх заявил, что современная ситуация в Черногории - худшая в истории

21.05.2020 / 11:39
Сербский Патриарх заявил, что современная ситуация в Черногории - худшая в истории
Сербский Патриарх Источник: Телеграм
18 мая президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти в стране не позволят Сербской Церкви «диктовать повестку дня»

Современная ситуация в Черногории «хуже, чем когда бы то ни было в истории», а ее президент Джуканович делает все для того, чтобы в стране не осталось сербов и Сербской Православной Церкви.

Об этом 20 мая заявил Патриарх Сербский Ириней после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Телеграм-канал «Сербия: Прямая линия».

18 мая президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти в стране не позволят Сербской Церкви «диктовать повестку дня» и что возможен вариант создания «Черногорской автокефалии».

Источник: Inpress.ua
Черногория, Сербский Патриарх
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