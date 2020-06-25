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Киев перестал быть городом, где можно ослаблять карантин

25.06.2020 / 10:15
Киев перестал быть городом, где можно ослаблять карантин
По состоянию на 24 июня в 11 областях Украины можно ослаблять карантин. В то же время Киев выпал из списка регионов с положительной динамики.

Такие данные Минздрава.

Согласно данным министерства ослаблять карантин можно в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

13 областей и Киев по одному или нескольким критериям не могут переходить к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, и считаются регионами с широким распространением коронавируса.

Данные относительно оккупированной русскими автономной республики Крым отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий были готовы 10 областей Украины и Киев.

Источник

коронавирус, карантин, Киев
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