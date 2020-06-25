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На Киевщине усилят карантин, если за три дня один из показателей не упадет

25.06.2020 / 10:46
Если три дня подряд на Киевщине будет увеличиваться динамика роста случаев инфицирования коронавирусом, то в области придется усиливать карантинные мероприятия.

Об этом 24 июня шла речь на брифинге председателя Киевской ОГА Василия Володина

Прямая речь: "В субботу из-за негативной тенденции инцидентности я делал обращение с просьбой соблюдать карантинные мероприятия, чтобы не пришлось снимать послабления.

С этого понедельника в стране изменена методика, по которой их усиливают или ослабляют...

(В Киевской области за последние сутки - ред.) показатель по загруженности больничных коек - 22,3%, охват тестирования - 41,98%, процент обнаружения - 5,88%, динамика роста случаев инфицирования - 23,23%. Именно этот показатель вызывает беспокойство (поскольку он больше 10% - ред.), если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение (об усилении карантинных мероприятий - ред.)".

Напомним: 20 июня Володин во время своего обращения заявил, что в Киевской области снова может быть введен жесткий карантин, если тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19 сохранится.

По состоянию на 24 июня в 11 областях Украины можно ослаблять карантин. В то же время Киев выпал из списка регионов с положительной динамикой.

Источник

коронавирус, карантин, Киевская область
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