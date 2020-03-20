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На Киевщине междугородное сообщение приостановили до 3 апреля

20.03.2020 / 14:21
В период карантина приостановлено пригородное сообщение со столицей до 3 апреля.

Об этом во время брифинга 19 марта сообщил в.и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года", - сказал Володин.

Как отметил директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов, частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.

"Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников", - сказал он.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках этих мер, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

При этом городской общественный транспорт может перевозить не более 10 человек одновременно.

По данным Минздрава, на территории Украины зафиксировано 16 подтвержденных случаев коронавируса: 10 - в Черновицкой области, по 2 - в Киеве и Киевской области, по 1 - в Житомирской и Донецкой областях. Два человека умерли.

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коронавирус, карантин, Киевская область
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