На Киевщине междугородное сообщение приостановили до 3 апреля

Об этом во время брифинга 19 марта сообщил в.и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года", - сказал Володин.

Как отметил директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов, частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.

"Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников", - сказал он.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках этих мер, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

При этом городской общественный транспорт может перевозить не более 10 человек одновременно.

По данным Минздрава, на территории Украины зафиксировано 16 подтвержденных случаев коронавируса: 10 - в Черновицкой области, по 2 - в Киеве и Киевской области, по 1 - в Житомирской и Донецкой областях. Два человека умерли.

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