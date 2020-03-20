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Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша

20.03.2020 / 14:52
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации (ОГА).

Указ о назначении Труша главой Тернопольской ОГА Зеленский подписал 19 марта и в этот же день вручил ему служебное удостоверение, сообщила пресс-служба президента.

Зеленский отметил важность решения насущных проблем области, в частности, реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Труш родился в 1980 году в с.Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году закончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Источник 

Тернопольская ОГА, Труш
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