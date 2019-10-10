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Правительство согласовало кандидатуры председателей Одесской и Тернопольской ОГА

10.10.2019 / 13:19
Кабинет министров согласовал кандидатуру Максима Куцого на должность председателя Одесской государственной администрации, а кандидатуру Игоря Сопеля - главы Тернопольской ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Дословно: "Рассмотрены проекты указов и распоряжений президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА - Сопеля Игоря Михайловича".

Детали: Кроме того, правительство согласовало назначение председателя Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области - Людмилы Димидюк, председателя Житомирской РГА - Юрий Оханского, председателя Чудновского РГА Житомирской области - Александра Хомича.

Кабмин назначил 8 заместителей министров, из них один - первый заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

Также правительство назначило:

Гусеву Юлию Вячеславовну - заместителем Министра Кабинета Министров;

Чижика Константина Григорьевича - заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции;

Сивирина Алексея Станиславовича - заместителем Министра культуры, молодежи и спорта.

В Министерство цифровой трансформации назначено 4 заместителей:

Борнякова Александра Сергеевича - заместителем министра;

Рабчинскую Людмилу Сергеевну - заместителем министра (с 15 октября 2019)

Шелеста Александра Владимировича - заместителем министра;

Ионан Валерию Эдуардовна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

Кроме того правительство уволило с должности председателя Государственной регуляторной службы Ксению Ляпина.

Напомним, 13 июля в ходе визита в Одессу Зеленский передумал назначать Андрейчикова главой ОГА. По словам президента, он лично с ним знаком, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

Впоследствии на сайте президента сообщили об "открытом конкурсе" на должность председателя Одесской ОГА. Потом Зеленский предложил одесситам 5 кандидатур на должность главы Одесской ОГА, среди которых был и Куцый.

Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас – владелец и директор инвестиционной компании.

Сопелю 45 лет. Выпускник Тернопольского технического университета, где получил квалификацию инженер-механик. 13 лет работал на Хоростовском сахарном заводе. Предприниматель. По данным YouControl, в Сопеля есть лицензия на розничную торговлю в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями, розничную торговлю железными изделиями, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах.

С 2010 по 2018 он руководил подразделением ООО "Агробизнес" (предприятие занимается изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий).

Источник 

Кабмин, назначение, согласование, Одесская ОГА, Тернопольская ОГА
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