Войти | Зарегистрироваться
15:30

четверг,
16 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кабмин назначил 7 заместителей министров

16.07.2020 / 14:21
Кабинет министров на заседании 15 июля назначил семь заместителей министров.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Кабмин на заседании принял ряд кадровых решений. Назначить: Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем министра культуры и информационной политики Украины; Зорина Александра Алексеевича - заместителем министра энергетики Украины; Немчинова Максима Александровича - заместителем министра энергетики Украины", - написал Мокан.

Он также сообщил о назначении Матвея Бидного заместителем министра молодежи и спорта Украины; Андрея Витренко - заместителем министра образования и науки Украины; Игоря Гарбарука - заместителем министра образования и науки Украины.

Кроме того, по сообщению Мокана, Кабмин назначил Александра Банькова государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина). Также правительство назначило Дмитрия Маковского первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Мокан добавил, что Кабмин принял решение об освобождении Артема Биденко от должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины (по собственному желанию); Дмитрия Маковского - от должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины (в связи с переходом на другую работу); Сергея Секунова - от должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительство, по информации Мокана, также освободило Петра Опаленика от должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Сергея Игнатовского от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины (по собственному желанию, 20 июля 2020 года).

Кроме того, нардеп сообщил, что Кабмин согласовал проект протокольного решения Кабмина о назначении Егоровой-Луценко Татьяны Петровны - первым заместителем председателя Харьковской ОГА.

По сообщению Мокана, Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия Владимировича (директор департамента правового обеспечения цифровой трансформации этого Министерства). Также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Мишарина Игоря Валентиновича (первый заместитель директора этого бюро).

Источник

Кабмин, назначение, замминистра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.