Кабмин назначил 7 заместителей министров

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Кабмин на заседании принял ряд кадровых решений. Назначить: Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем министра культуры и информационной политики Украины; Зорина Александра Алексеевича - заместителем министра энергетики Украины; Немчинова Максима Александровича - заместителем министра энергетики Украины", - написал Мокан.

Он также сообщил о назначении Матвея Бидного заместителем министра молодежи и спорта Украины; Андрея Витренко - заместителем министра образования и науки Украины; Игоря Гарбарука - заместителем министра образования и науки Украины.

Кроме того, по сообщению Мокана, Кабмин назначил Александра Банькова государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина). Также правительство назначило Дмитрия Маковского первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Мокан добавил, что Кабмин принял решение об освобождении Артема Биденко от должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины (по собственному желанию); Дмитрия Маковского - от должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины (в связи с переходом на другую работу); Сергея Секунова - от должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительство, по информации Мокана, также освободило Петра Опаленика от должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Сергея Игнатовского от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины (по собственному желанию, 20 июля 2020 года).

Кроме того, нардеп сообщил, что Кабмин согласовал проект протокольного решения Кабмина о назначении Егоровой-Луценко Татьяны Петровны - первым заместителем председателя Харьковской ОГА.

По сообщению Мокана, Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия Владимировича (директор департамента правового обеспечения цифровой трансформации этого Министерства). Также Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Мишарина Игоря Валентиновича (первый заместитель директора этого бюро).

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