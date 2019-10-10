Жеваго объявили в розыск – директор ГБР

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в Киеве 9 октября.

Прямая речь: "Прошло несколько дней, как был вызван для вручения подозрения Жеваго. И это одно из тех производств, где проявляется принципиальная позиция следователей ГБР – независимо от статуса, связей и ресурсов.

Жеваго не явился, поэтому подозрение было объявлено заочно. После того происходят закономерные следственные действия: получение в суде разрешения на возможность задержания, а также объявление подозреваемого в соответствующие розыски.

Этот процесс начат. Он на данном этапе продолжается. Мы обратились в суд с целью получения такого разрешения. В настоящее время он объявлен в розыск, но принимаются меры для объявления его в дальнейшем в межгосударственный розыск".

Предыстория: Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

Жеваго является исполнительным директором Ferrexpo и бенефициаром банка "Финансы и Кредит".

23 сентября Жеваго вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения о причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Повестку обнародовали на сайте Генеральной прокуратуры.

27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел.

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

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