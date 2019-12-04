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Жеваго объявили в международный розыск

04.12.2019 / 16:47
Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, бизнесмену Константину Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В связи с систематической неявкой в ​​орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи компетентным органам Украины.

Напомним: Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.

В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

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розыск, ГПУ, Жеваго
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