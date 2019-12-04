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Рада приняла заявление относительно предоставления Украине ПДЧ в НАТО

04.12.2019 / 17:18
Парламент принял постановление "О заявлении ВР Украины "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины - обретении полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

Его поддержали 284 народных депутатов.

В заявлении отмечается, что на сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в противостоянии российской агрессии делает значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.

"Безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора установлена ​​в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО. Будущее безопасности трансатлантического пространства сейчас решается в Украине, и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства — это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в мир и безопасность нашего общего будущего", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благополучие и процветание граждан Украины.

"Такое решение соответствует интересам граждан Украины и станет еще одним шагом к построению эффективной системы международной безопасности", - заявляет ВР.

В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО.

В то же время ВР уполномочила Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Как сообщалось, соответствующий проект заявления Верховной Рады по Плану действий относительно членства в НАТО подготовила фракция политической партии "Европейская солидарность".

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НАТО, ВР, членство в НАТО
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