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Жеваго зовут в ГБР, чтобы вручить подозрение

24.09.2019 / 12:48
Экс-нардепа Костянин Жеваго вызывают в Государственный бюро расследований для вручения подозрения.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Дословно: "Гр-н Жеваго... Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 о "11" ч. "00" мин. в кабинет № 906 в Государственный бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15... для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого".

В повестке не указано статьи ККУ, по которым подозревают Жеваго.

Напомним, в августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

На причастность к преступлению также проверяли народного депутата.

Заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко тогда сообщила, что материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.

О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Источник

повестка, ГПУ, Жеваго
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