Войти | Зарегистрироваться
13:15

вторник,
24 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Филарет заявил, что отказ от выдвижения его кандидатуры на избрание Главы ПЦУ был неканоническим

24.09.2019 / 12:36
Филарет заявил, что отказ от выдвижения его кандидатуры на избрание Главы ПЦУ был неканоническим
Филарет / ВВС Источник: УПЦ КП
В документе объясняется, почему Филарет сам отказался выдвигать свою кандидатуру

Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриарха Филарет (Денисенко) заявил, что отказ от выдвижения его кандидатуры на избрание Главы Православной Церкви Украины был неканоническим.

Об этом говорится в обращении Филарета, в котором он прокомментировал события, происходившие на Объединительном соборе в декабре 2018 года в Софии Киевской, опубликованном на официальном сайте УПЦ КП.

«Абсолютно неканоническим условием был отказ патриарха Филарета от выдвижения своей кандидатуры на избрание Предстоятелем Объединенной Поместной Украинской Православной Церкви (ПЦУ, - ред.). Несмотря на то, что Патриарх Филарет имел гораздо большее доверие в украинском обществе среди православных церковных лидеров, - он согласился на снятие своей кандидатуры. Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим», - говорится в обращении.

Также в документе объясняется, почему Филарет сам отказался выдвигать свою кандидатуру.

«Патриарх согласился на это ради получения Томоса об автокефалии. Пошел на самопожертвование», - заявил Филарет.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором была создана новая Церковь, главой которой стал митрополит Епифаний (Думенко).

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Филарет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.