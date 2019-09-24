Трамп: я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине

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Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства20.09.2019 / 09:43Последние новости рубрики
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