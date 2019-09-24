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Трамп: я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз помогали Украине

24.09.2019 / 12:17
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о военной помощи Украине.

Об этом сообщает Fox News.

"На вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, Трамп ответил, что это не имеет никакого отношения к семейству Байденов", - сообщает американское издание.

При этом Трамп подчеркнул: "Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги. И я ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно".

Напомним: конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.

В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.

Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Источник 

Украина, Германия, Франция, Трамп, помощь Украине
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