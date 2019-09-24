Кличко подал в Раду альтернативный законопроект о столице

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Прямая речь Кличко: "Мы предложили альтернативный законопроект о столице, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Там четко прописано, что у киевлян должно остаться право выбирать власть в своем городе. И эта власть должна быть подотчетной и ответственной исключительно перед киевлянами, а не назначаться сверху".

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" 2143-1 от 19.09.2019 года. Сейчас текста законопроекта на сайте ВР нет.

По словам Кличко, его законопроект и законопроект депутатов от "Слуги народа" должны представить на общественное обсуждение, дискуссию с экспертами и только после этого выноситься на голосование в парламенте.

По мнению Кличко, нардепы должны ознакомиться с законопроектами о столице, почитать их, а не принимать с "турбореактивностью". Кличко заявил, что законопроект о столице, который подготовили депутаты от монобольшинства, "не имеет ничего общего с принципами самоуправления или децентрализации".

Этому предшествовало: 13 сентября депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.

Этот документ включен в повестку дня сессии парламента.

19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обнародовал заявление, в котором призвал парламент провести досрочные выборы в Киевсовет после того, как столичные депутаты вновь не обеспечили кворум для проведения заседания.

Напомним, команда президента Владимира Зеленского пытается снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации: Кабинет министров уже согласовал его увольнение. Но выборная должность городского главы сохранилась бы за Кличко.

Премьер-министр Алексей Гончарук разрешил аудит деятельности Виталия Кличко и властных структур Киева. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого называли претендентом на пост главы КГГА, проверка начнется после 22 сентября и продлится до 8 октября.

Выборы киевского городского главы и депутатов Киевсовета 25 мая 2014 года состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины.

Виталий Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года: выборы проходили в два тура – в октябре и в ноябре. Тогда проходили местные выборы по всей стране.

Следующие местные выборы в Киеве должны были бы состояться 25 октября 2020 года.

Очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов и их глав. Их назначает Верховная Рада.

Полномочия совета можно прекратить досрочно: если совет принял незаконные решения и игнорирует требования исправить это; если сессии не проводятся без уважительных причин или совет не выполняет свои функции; в случаях, предусмотренных законами "О военно-гражданских администрациях" и "О правовом режиме военного положения".

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