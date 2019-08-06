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Миллиардные растраты в банке Жеваго: объявлены подозрения топ-менеджерам

06.08.2019 / 16:46
Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривень финучреждения.

На причастность к преступлению проверяют также народного депутата. Об этом сообщила заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.

"Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу - производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины", - отмечает Варченко.

По словам Варченко, во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банками (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

Далее, в 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" все те же 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.

Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.

Как сообщает Варченко, материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растрате денег банка.

Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления - только растрату.

Напомним: о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрана мера пресечения - содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривень.

Напомним: ранее банком "Финансы и кредит" владел известный олигарх Константин Жеваго.

Источник 

растраты, Жеваго, ГБР, Финансы и кредит
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