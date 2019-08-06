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В Украине хотят изменить правила выдачи кредитов

06.08.2019 / 15:54
Кабинет министров Украины разработал законопроект, предусматривающий изменение правил выдачи кредитов.

Об этом сообщается на сайте ТСН.ua.

Согласно сообщению, подготовка этого законопроекта была связана с увеличением количества жалоб от граждан. Законопроектом предусматривается, в частности, ограничить максимальный размер штрафных санкций за просроченную кредитную задолженность. Кредитные учреждения также должны обязательно уведомить заемщика о последствиях нарушения платежных обязательств, в частности, о размере пени или штрафа.

Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что уже в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до 12-13% годовых. В настоящее время номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых. Ставки по кредитам тесно связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Национальный банк Украины. В настоящее время учетная ставка составляет 17%, однако в Нацбанке прогнозируют ее снижение до 8% к концу 2022 года.

Источник 

кредиты, выдача кредитов
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