Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса

Представители Украинской Православной Церкви 20 марта объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой Богородицы и молитвой против коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, крестный ход совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совместно с викариями епархии. Во время двухчасового молитвенного шествия представители УПЦ совершили акафистное пение Касперовской иконе Божией Матери.

«Православные одесситы твердо верят и надеются, что как и в минувшие времена лихолетий, скорбных испытаний и эпидемий Божия Матерь через свою чудотворную икону Касперовскую - Покровительницу нашего града - несомненно явит знамение милости Своей и любви нашему городу и нашей многострадальной Украине», - отметили в епархии.

В часовнях и возле поклонных крестов на окраинах Одессы священнослужители возносили молитвы Господу, Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от «губительного поветрия и смертоносныя заразы», осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя освященной водой.

Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвой обнесен вокруг обители.