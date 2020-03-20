Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса

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11:46
В Испании от вируса за сутки умерло более 200 человек, число зараженных увеличилось на четверть
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16:49
Начались первые испытания вакцины против коронавируса COVID-19 - гендиректор ВОЗ
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15:47
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
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09:42
Еврокомиссия сформировала группу экспертов высокого уровня по коронавирусу
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16:21
Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире
- 11:46
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10:23
Экс-министр экономики: лишиться работы из-за кризиса могут до полумиллиона украинцев
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14:45
Продукты с полок супермаркетов не исчезнут — таможня
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09:45
Европейский центробанк предупреждает о сценарии рецессии
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16:47
Нацбанк продал $300 миллионов для поддержки гривни
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13:50
Парламент назначил министра экономики
- 10:23
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
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12:43
Предотвратить коронавирус: в Киеве закрывают рестораны, ТРЦ, дискотеки
- 17:21
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09:08
Как дезинфицируют Киев: транспорт, переходы, дома и мосты
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09:07
В медучреждения страны передадут 10 миллионов медицинских масок
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09:17
Украина показала в ОБСЕ обстрелянный с дрона санитарный автомобиль ВСУ
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09:17
Расстрел Майдана: на Институтской провели следственный эксперимент
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09:16
В Киеве состоялось вручение Шевченковской премии
- 09:08
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
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09:14
Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе
- 09:12