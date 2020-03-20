Войти | Зарегистрироваться
15:18

пятница,
20 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса

20.03.2020 / 15:05
Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В часовнях и возле поклонных крестов на окраинах Одессы священнослужители возносили молитвы Господу, Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от «губительного поветрия и смертоносныя заразы»

Представители Украинской Православной Церкви 20 марта объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой Богородицы и молитвой против коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, крестный ход совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совместно с викариями епархии. Во время двухчасового молитвенного шествия представители УПЦ совершили акафистное пение Касперовской иконе Божией Матери.

«Православные одесситы твердо верят и надеются, что как и в минувшие времена лихолетий, скорбных испытаний и эпидемий Божия Матерь через свою чудотворную икону Касперовскую - Покровительницу нашего града - несомненно явит знамение милости Своей и любви нашему городу и нашей многострадальной Украине», - отметили в епархии.

В часовнях и возле поклонных крестов на окраинах Одессы священнослужители возносили молитвы Господу, Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от «губительного поветрия и смертоносныя заразы», осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя освященной водой.

Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвой обнесен вокруг обители.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.