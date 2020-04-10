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В Киевской области усилят ограничительные меры на время карантина

10.04.2020 / 10:54
Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции в Киевской области придется ужесточить, иначе карантин придется продлевать до осени, заявляет и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Очевидным является то, что в ближайшее время меры ограничительные придется только усилить", - сказал он на брифинге в четверг, 9 апреля.

Володин напомнил, что в предстоящие субботу и воскресенье в области, "скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", и попросил жителей области в эти дни не выходить из дома.

"Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин может продлиться до осени этого года ", - сказал и.о. главы обладминистрации.

По словам Володина, в области официально подтверждено 133 случая коронавирусной болезни, в том числе у 10 детей, и только за последние сутки подтверждено 12 новых случаев. На стационарном лечении находятся 42 чел., на амбулаторном и самоизоляции – 91, а подозрение на заражение - у 533 чел.

Он проинформировал, что в области от коронавирусной инфекции пять человек умерли, шесть – выздоровели.

По состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая Cov;Id-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая. На тот момент сообщалось о 130 случаях заболевания в Киевской области.

Источник

коронавирус, карантин, Киевская область
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