В Киеве рекорд больных COVID-19 за сутки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 24 июня

Прямая речь: "Новости сегодня – опять не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек".

Среди новых больных 60 женщин (от 22 до 70 лет), 31 мужчина (от 19 до 74 лет), 3 девочки (от 1 до 14 лет) и 5 ​​мальчиков (от 1 до 11 лет). Заболели в том числе и 5 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (21) и в Оболонском (18) районах.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов.

Всего в Киеве уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

101 человек умер, 1440 жителей преодолели болезнь (из них 25 человек за минувшие сутки).

Сейчас в столичных больницах находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 9 детей. 51 больной – в тяжелом состоянии, один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще 33 человека находятся в больницах с подозрением на COVID-19.

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