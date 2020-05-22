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В Киеве за сутки коронавирусом заболели 65 человек, в том числе 7 врачей, трое пациентов умерли

22.05.2020 / 10:54
За сутки в Киеве подтвердили заболевания коронавирусом еще у 65 человек, из них 7 врачей, трое пациентов умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции 21 мая.

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 65 человек. В частности, заболели 7 медиков. Три человека умерли, выздоровели за сутки 9 человек".

Так, среди заболевших за прошедшие сутки: 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 2 девочки - пяти и семи лет. А также 19 мужчин от 19 до 82 лет и парень, которому 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском - тоже 10. В Голосеевском районе - 9 случаев заболевания.

В столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего за весь период - 57 летальных случаев. Преодолели коронавирус 315 жителей столицы.

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статистика, коронавирус, Киев, COVID-19
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