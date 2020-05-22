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На Ровенщине священники УПЦ отпели воина ООС

22.05.2020 / 11:02
На Ровенщине священники УПЦ отпели воина ООС
РІВНЕ. Голос Церкви Источник: Центр информации УПЦ
Воину было 38 лет

В Ровенской области в селе Мизоч, 21 мая, похоронили военнослужащего Сергея Лукьянчука.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви», клирики Ровенской епархии УПЦ совершили чин погребения воина. Отпевали умершего священники УПЦ в церкви в честь Рождества Богородицы.

Умер Сергей внезапно в воинской части А 1232, в которой нес службу с 2015 года. Воину было 38 лет.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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