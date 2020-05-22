Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара внес 2 миллиона залога

Об этом сообщают дочь убитого Сергея Старицкого - Катерина в Facebook, а также информированный собеседник в правоохранительных органах

Прямая речь: "Кожара внес залог и вышел на свободу".

По словам Старицкой, несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство защиты Кожары и уменьшил залог для него с 14 млн до 2,1 млн гривен.

По информации источника, залог снизил Шевченковский райсуд Киева 18 мая, и по состоянию на сейчас Кожара еще в СИЗО.

В четверг, 21 мая, сторона обвинения подала апелляцию на решение о снижении залога.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-главу МИД.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого. А 10 апреля подозрение получила и жена бывшего министра.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Кожары о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн грн подзащитному.

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