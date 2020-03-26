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Экс-министру иностранных дел Кожаре вручили подозрение в убийстве

26.03.2020 / 10:23
Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого", - написал он.

По словам Геращенко, правоохранители сейчас доставляют бывшего чиновника в суд для избрания меры пресечения.

В то же время, на странице в Facebook юридической компании "Миллер", представляющей интересы семьи погибшего, сообщается, что Кожару "задержали на дороге и по результатам досудебного расследования уголовного производства сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УКУ".

В юрфирме отметили, что в течение 72 часов Кожаре должны избрать меру пресечения. "Ввиду тяжести и способа совершения преступления, личности подозреваемого и наличия рисков, это должно быть исключительно содержание под стражей без определения суммы залога", - считают в компании.

Напомним, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, в с. Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его супруга и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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убийство, подозрение в убийстве, Кожара
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