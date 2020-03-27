Жена Кожары взяла убийство в их доме на себя, говорит о "случайности" – защита

Об этом свидетельствует выступление защитников Кожары в Шевченковском райсуде Киева

Адвокаты говорят, что 25 марта жена Кожары, Марина Козерод, подала заявление о признании в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависило от ее воли.

В то же время, представитель прокуратуры сообщил, что правоохранители еще не получали это заявление.

Адвокат зачитал часть заявления. В нем говорится, что Кожара и Старицкий в день гибели последнего отдыхали вместе, употребляли спиртные напитки. Это происходило в доме Кожары и Козерод. "Атмосфера была непринужденной", оснований для конфликта якобы не было.

Вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы был в состоянии опьянения, и в его правой руке Козерод "увидела пистолет". Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома.

Адвокаты не дочитали заявление до конца, но сказали, что дальше Козерод "пыталась отобрать пистолет" у пострадавшего.

Также защита говорит, что раньше Козерод подавала заявления, в которых просила провести следственные действия с ее участием и говорила, что "может сообщить механизм образования ранения" убитого Сергея Старицкого.

В то же время, прокурор и представитель потерпевших обратили внимание, что эта формулировка говорит не о признание женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем.

Позже во время заседания прокурор сказал, что экспертиза не обнаружила на руках Козерог следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

Напомним: в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался.

Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.

3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.

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