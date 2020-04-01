Убийство в доме Кожар: на одежде жены экс-министра нашли следы выстрела

Об этом пишет "Слидство.Инфо" со ссылкой на выводы криминалистов, полученные из собственных источников.

После гибели бизнесмена одежду Леонида Кожары и его жены Марины Козерод отдали на экспертизы. Исследовалось, в частности, есть ли на ней следы крови погибшего, а также - остались ли там следы от выстрела.

В заключениях экспертов, которые получили журналисты, говорится, что на одежде и теле Кожары их не нашли. Прокуроры объяснили это тем, что патроны, которыми экс-министр заряжал свой пистолет, якобы не оставляют пыли.

Также таких следов от выстрела не было и на теле Козерод. Но на спортивной кофте, в которую она была одета в тот вечер, эксперты таки нашли их, а именно - дифениламин.

Дословно заключение экспертов: "На спортивной кофте и спортивных штанах, принадлежащих Козерод, обнаружен дифениламин, что может свидетельствовать о наличии следов продуктов выстрела".

Журналисты связались с прокурором в этом процессе, впрочем, устно отвечать на их обращения он не захотел. Затем - "Слидство.Инфо" направило письменный запрос и обнародует его после того, как ведомство даст ответ.

Журналисты связались с самой Козерод накануне задержания ее мужа. Но женщина не захотела общаться и объяснить, как на ее одежде в тот вечер появились следы от выстрела.

"Слидство.Инфо" отмечает, что версия Козерод после задержания ее мужа изменилась. Суд допрашивал ее в закрытом режиме, поэтому публично ее показаний нигде нет. Журналисты узнали от источников, находящихся в зале суда во время допроса женщины, о чем именно она сказала.

В изменившихся показаниях Козерод указывает, что когда ее муж был на втором этаже, Старицкий якобы достал из ящика пистолет и хотел выйти на улицу пострелять. Женщина говорит, что хотела его остановить и поэтому хватала Старицкого за руки. В этот момент якобы и произошел выстрел. Адвокаты супругов назвали это "казусом".

Как отмечают журналисты, эта версия также вызывает немало вопросов и сомнений. Например, откуда у экс-министра Кожары появились синяки на лице и почему на его разбитых очках была найдена кровь бизнесмена. Супруги утверждают, что Кожара потерял равновесие над телом мертвого товарища и упал лицом на пол. Но на лице и затылке Старицкого также были обнаружены ушибы.

Прокуратура настаивает, что его смерть пытались инсценировать как суицид.

На момент публикации Леонид Кожара находится под стражей, собирая деньги на залог. Марина Козерод - на свободе в статусе свидетеля, подозрение ей не объявляли.

Напомним: в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.

3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.

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