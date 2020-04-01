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В Энергодаре верующие УПЦ сдали кровь для онкобольных детей

01.04.2020 / 14:15
В Энергодаре верующие УПЦ сдали кровь для онкобольных детей
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Верующие сдали кровь для детей, больных онкологическими заболеваниями

На Запорожье в Энергодаре, 31 марта, в рамках акции «Любовь милосердствует», донорами крови стали прихожане храмов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, верующие сдали кровь для детей, больных онкологическими заболеваниями.

«Ежегодная благотворительная акция является уроком доброты и милосердия и призывает всех людей совершать богоугодные дела во исполнение заповеди о любви к ближнему. Любой из нас может стать посредником помощи, которую дает человеку Господь и подарить выздоровление больному ребенку», - отметили в епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Энергодар
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