В Энергодаре верующие УПЦ сдали кровь для онкобольных детей

На Запорожье в Энергодаре, 31 марта, в рамках акции «Любовь милосердствует», донорами крови стали прихожане храмов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, верующие сдали кровь для детей, больных онкологическими заболеваниями.

«Ежегодная благотворительная акция является уроком доброты и милосердия и призывает всех людей совершать богоугодные дела во исполнение заповеди о любви к ближнему. Любой из нас может стать посредником помощи, которую дает человеку Господь и подарить выздоровление больному ребенку», - отметили в епархии.