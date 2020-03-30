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В Энергодаре православные доставили продукты и средства защиты пенсионерам

30.03.2020 / 20:11
В Энергодаре православные доставили продукты и средства защиты пенсионерам
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Православной молодежью были доставлены продукты питания, святая вода, просфоры и духовная литература

В Запорожской области, в Энергодаре, православная молодежь и священники Украинской Православной Церкви активно приняли участие в приобретении и распространении средств индивидуальной защиты и продуктов питания для одиноких пожилых людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 29 марта, настоятель храма в честь святителя Луки Крымского протоиерей Григорий Гнатюк совместно с православной молодежью города организовал доставку пожилым людям вещей первой необходимости.

Православной молодежью были доставлены продукты питания, святая вода, просфоры и духовная литература.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Энергодар
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