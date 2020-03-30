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В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики

30.03.2020 / 20:00
В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
По словам архиепископа Виктора, в первые несколько дней братия обители планирует изготовить до пяти тысяч антисептических средств

В Одессе братия Свято-Ильинского мужского монастыря Украинской Православной Церкви во главе с игуменом обители архиепископом Арцизским Виктором начали изготавливать антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, антисептики будут распространяться среди прихожан и социально незащищенных слоев общества.

По словам архиепископа Виктора, в первые несколько дней братия обители планирует изготовить до пяти тысяч антисептических средств.

Как сообщалось ранее, во всех монастырях Украинской Православной Церкви подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.

Источник: Inpress.ua
одесса, упц
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