В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики

В Одессе братия Свято-Ильинского мужского монастыря Украинской Православной Церкви во главе с игуменом обители архиепископом Арцизским Виктором начали изготавливать антисептики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, антисептики будут распространяться среди прихожан и социально незащищенных слоев общества.

По словам архиепископа Виктора, в первые несколько дней братия обители планирует изготовить до пяти тысяч антисептических средств.

Как сообщалось ранее, во всех монастырях Украинской Православной Церкви подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.