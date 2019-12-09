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В Одессе в соборе УПЦ простились с погибшим во время пожара спасателем

09.12.2019 / 14:27
В Одессе в соборе УПЦ простились с погибшим во время пожара спасателем
Церемония прощания Источник: Odessa.Online
Спасатель умер вечером 7 декабря, не приходя в сознание

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы сегодня прошла церемония прощания с сотрудником пожарной службы Одессы Сергеем Шатохиным.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Odessa.Online.

«К Спасо-Преображенскому собору приходят одесситы и все те, кто хочет попрощаться с сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным. Провести Сергея в последний путь собрались сотни людей», - сообщается на сайте.

Сергей Шатохин упал с высоты во время эвакуации учащихся из горящего колледжа.

За его жизнь медики боролись трое суток.

Спасатель умер вечером 7 декабря, не приходя в сознание.

Ему посмертно присвоят звание Героя Украины.

У погибшего остались жена и трое детей.

Как ранее сообщалось в СМИ, 4 декабря на третьем этаже в здании в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе начался пожар.

По информации Главного управления МЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 07 00 9 декабря на пожаре в здании колледжа погибли 12 человек.

 В Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

Источник: Inpress.ua
одесса, пожар, упц
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