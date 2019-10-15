В Одесской области появятся новые храмы УПЦ

Митрополит Агафангел освятил новый храм в честь великомученика Георгия Победоносца и совершил чин закладки нового храма в честь святителя Николая в Одесской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

В городе Черноморск Одесской области митрополит Агафангел совершил чин Великого освящения новосооруженного храма в честь великомученика Георгия Победоносца.

После чина освящения была совершена Божественная литургия, после которой владыка обратился к молящимся со словом проповеди, поблагодарив всех участников строительства храма, который был заложен всего лишь год назад и построен в очень короткие сроки. Строители и меценаты храма были награждены высокими церковными наградами.

По окончании литургии митрополит Агафангел совершил чин закладки нового храма в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийского, на территории храмового комплекса Преображения Господня.

Владыке сослужили: благочинный храмов Овидиопольского района протоиерей Александр Бойко, настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Николай Поздняков и клирики храма.

Митрополит Агафангел пожелал помощи Божией отцу настоятелю в деле строительства нового храма и вручил архипастырские грамоты благодетелям.