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В Одесской области появятся новые храмы УПЦ

15.10.2019 / 14:51
В Одесской области появятся новые храмы УПЦ
Митрополит Агафангел Источник: Центр информации УПЦ
После чина освящения была совершена Божественная литургия, после которой Владыка обратился к молящимся со словом проповеди, поблагодарив всех участников строительства храма, который был заложен всего лишь год назад и построен в очень короткие сроки. Строители и меценаты храма были награждены высокими церковными наградами

 Митрополит Агафангел освятил новый храм в честь великомученика Георгия Победоносца и  совершил чин закладки нового  храма в честь святителя Николая в Одесской области.

 Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

 В городе Черноморск Одесской области  митрополит Агафангел совершил чин Великого освящения новосооруженного храма в честь великомученика Георгия Победоносца.

 После чина освящения была совершена Божественная литургия, после которой владыка обратился к молящимся со словом проповеди, поблагодарив всех участников строительства храма, который был заложен  всего лишь год назад и построен в очень короткие сроки. Строители и меценаты храма были награждены высокими церковными наградами.

 По окончании литургии митрополит Агафангел совершил чин закладки нового  храма в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийского, на территории храмового комплекса Преображения Господня.

Владыке сослужили: благочинный храмов Овидиопольского района протоиерей Александр Бойко, настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Николай Поздняков и клирики храма.

Митрополит Агафангел пожелал помощи Божией отцу настоятелю в деле строительства нового храма и вручил архипастырские грамоты благодетелям.

Источник: Inpress.ua
одесса, храм, упц
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