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Трамп объявил о введении санкций против Турции

16.10.2019 / 13:50
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций.

Об этом идет речь в заявлении Трампа.

Санкции будут введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

Президент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

"Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - добавил он.

Предыстория: 8 октября президент Турции Реджеп Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые Турция считает террористами.

Атака началась после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.

Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.

США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Источник 

США, санкции, Трамп
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