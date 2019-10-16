Картину Дали похитили из галереи в Сан-Франциско за 32 секунды

Об этом сообщает АВС7.

"Мужчине в голубой футболке и шапке понадобилось всего 32 секунды, чтобы зайти в художественную галерею в Сан-Франциско и выйти на улицу с гравюрой Сальвадора Дали за $20 тысяч в правой руке. Это преступление было зафиксировано многочисленными камерами наблюдения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Похищенное полотно: Впервые из США в Украину возвращается историческая картина

В галерее проходила выставка произведений испанских сюрреалистов, среди которых была и работа Дали, созданная в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

По словам директора галереи Анджелы Келлетт, у преступника был соучастник, который отвлекал работника выставки, пока вор забирал картину, закрепленную на мольберте карабином и тросом.

Размер полотна 50 на 60 сантиметров. Как именно злоумышленнику удалось незаметно вынести произведение искусства - неизвестно.

Источник