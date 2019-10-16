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Картину Дали похитили из галереи в Сан-Франциско за 32 секунды

16.10.2019 / 16:46
Неизвестное лицо за 32 секунды похитило из галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско картину Сальвадора Дали "Жираф в огне" стоимостью $20 тысяч.

Об этом сообщает АВС7.

"Мужчине в голубой футболке и шапке понадобилось всего 32 секунды, чтобы зайти в художественную галерею в Сан-Франциско и выйти на улицу с гравюрой Сальвадора Дали за $20 тысяч в правой руке. Это преступление было зафиксировано многочисленными камерами наблюдения", - говорится в сообщении.

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В галерее проходила выставка произведений испанских сюрреалистов, среди которых была и работа Дали, созданная в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.

По словам директора галереи Анджелы Келлетт, у преступника был соучастник, который отвлекал работника выставки, пока вор забирал картину, закрепленную на мольберте карабином и тросом.

Размер полотна 50 на 60 сантиметров. Как именно злоумышленнику удалось незаметно вынести произведение искусства - неизвестно.

Источник 

сан-франциско, Далия Ицик, картинки, похищение людей
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