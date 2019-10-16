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В Киеве верующие возмущены увольнением врача за паломничество в Святогорскую лавру

16.10.2019 / 17:56
В Киеве верующие возмущены увольнением врача за паломничество в Святогорскую лавру
Акция протеста против незаконного увольнения Источник: Центр информации УПЦ
Участники акции протеста отметили, что увольнение врача прошло с нарушениями трудового законодательства и из-за религиозной нетерпимости к Ларисе Бодзишевской

В Киеве 15 октября верующие Украинской Православной церкви провели  мирную акцию протеста у стен Территориального медицинского объединения МВД Украины в  связи с увольнением сотрудницы медучреждения из-за ее участия православном велопробеге в Святогорскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук координатора акции, настоятеля храма преподобного Феодора Освященного протоиерея Петра Семащука, в начале октября из Киева в Святогорскую лавру (Донецкая область) стартовала группа велопаломников, целью которой были призыв к миру в Украине и популяризация здорового образа жизни.

«Лариса Бодзишевская, прихожанка нашего храма, уже второй год принимает участие в наших велопробегах и очень помогает как врач во время их проведения. Мы были возмущены решением руководства и решили прийти сюда, чтобы встать на защиту нашего доктора», - рассказал протоиерей Петр Семащук.

Участники акции протеста отметили, что увольнение врача прошло с нарушениями трудового законодательства и из-за религиозной нетерпимости к Ларисе Бодзишевской.

Прихожанку УПЦ незаконно уволили во время отпуска и с «распространением среди персонала слухов об измене Украине, хотя паломничество проходило в районах, контролируемых украинской администрацией».

Пикетчики пришли к госпиталю в велосипедном снаряжении, держали плакаты, призывающие к справедливости.

Сотрудники правоохранительных органов пытались прекратить акцию протеста, однако участники акции продолжили отстаивать свою позицию, и полиция больше не предпринимала попыток вмешаться.

Источник: Inpress.ua
коррупция, упц
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