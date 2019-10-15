ЕС продлил санкции против России и Сирии за распространение химоружия

Об этом говорится в решении Совета ЕС.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС в отношении применения и распространения химического оружия до 16 октября 2020 года», - говорится в решении.

Эти санкции, которые включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц, в настоящее время относятся к девяти физическим лицам и одному юридическому лицу.

Отмечается, что пятеро из девяти человек связаны с сирийским режимом, и еще четверо участвовали в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Попавшей под санкции организацией является Центр научных исследований в Сирии.

Как сообщалось, Совет ЕС принял решение относительно ограничительных мер против распространения и использования химического оружия. Это решение наложило ограничения на передвижение, а также включает замораживание фондов и экономических ресурсов для определенных лиц, субъектов и учреждений, которые несут ответственность за оказание финансовой, технической или материальной поддержки, или любое вовлечение в производство или использование химического оружия.

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