Элладская Церковь озвучила позицию по «украинскому вопросу»

Архиепископ Иероним сослался на позитивные рекомендации двух комитетов, созданных для рассмотрения «украинского вопроса», и предложил признать ПЦУ.

На внеочередном заседании Архиерейского Собора, который состоялся 12 октября в Афинах, иерархи Элладской Православной Церкви ратифицировали недавнее решение постоянного Священного Синода и согласились с тем, что Вселенский патриархат имеет право предоставлять автокефалию, сообщает Ромфея.

Отмечается, что во время заседания Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним выступил с докладом «Информация об Автокефальной Церкви Украины», в котором сослался на привилегию Константинопольского патриархата даровать автокефалию, а также на положительные рекомендации двух комитетов Элладской Церкви, созданных для изучения украинского церковного вопроса.

По информации Ромфеи, предложение Архиепископа Иеронима о признании ПЦУ было поддержано большинством членов Архиерейского Собора.