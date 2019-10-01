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На Синоде Элладской Церкви озвучат позицию относительно ПЦУ

01.10.2019 / 11:52
На Синоде Элладской Церкви озвучат позицию относительно ПЦУ
Orthodoxia news agency Источник: Orthodoxia news agency
Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним «ищет формулу для позиции, которую Элладская Церковь займет относительно автокефалии ПЦУ»

В Афинах, 1 октября, в преддверии предстоящего Архиерейского собора, проходит заседание Постоянного Священного Синода Элладской Православной Церкви.

Об этом сообщает «Orthodoxia news agency».

Как сообщается, несмотря на то, что повестка дня заседания Архиерейского собора, который пройдет в октябре, уже опубликована, Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним «ищет формулу для позиции, которую Элладская Церковь займет относительно автокефалии ПЦУ».

Как сообщалось, в августе, на заседании Священного Синода Элладской Православной Церкви рассматривался вопрос предоставления автокефалии ПЦУ. Члены Синода пытались найти ответы на два вопроса: имеет ли право Константинопольский патриарх даровать автокефалию любой православной епископии, и может ли он принимать апелляции от иерархов всей Православной Церкви. Последний вопрос был связан с бывшим митрополитом Киевским Филаретом, который был извергнут из сана и анафематствован Русской Церковью.

Кроме того, обсуждался также и вопрос о нарушении патриархом Варфоломеем экклезиологических требований и условий из-за предоставления автокефалии ПЦУ, не имеющих рукоположения и преданных анафеме.

Эти вопросы спровоцировали разделение между митрополитами «новых земель» и теми, что находятся в юрисдикции Элладской архиепископии.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, Элладская Церковь
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