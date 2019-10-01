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Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

01.10.2019 / 12:18
Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы КГГА.

Об этом пишет "Радио свобода" в понедельник, 30 сентября.

В одном из исков Кличко требует признать противоправными действия правительства по внесению президенту представление от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьера Гончарука.

Второй иск Кличко подал против руководителя Офиса президента Богдана, в котором отметил, что тот, по его мнению, превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, который стал основанием рассмотрения правительством представление на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы - исключительные полномочия президента и правительства.

Иски поданы в Окружной административный суд Киева.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Источник 

Кличко, Богдан, Гончарук
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