Богдан: Кличко должен сам подать в отставку с должности председателя КГГА

А также в знак осознания политической ответственности за проигрыш возглавляемой им партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан на брифинге во вторник, 30 июля.

"Поскольку господин Кличко является председателем партии БПП "Солидарность", соответственно, он должен нести и политическую ответственность. Поскольку его партия проиграла выборы, его кандидат в президенты проиграл выборы, совершенно логично было бы с точки зрения главы местной государственной администрации подать в отставку, поскольку это все-таки его политическая, а не экономическая деятельность", - сказал Богдан.

Он также напомнил, что Кличко был назначен председателем КГГА согласно Конституции и закону Украины и должен сложить свои полномочия, как и все председатели местных государственных администраций перед вновь избранным Президентом. Однако представление от Кабинета министров об увольнении Кличко с должности председатель КГГА не поступало, констатировал Богдан.

"Поэтому мной было написано напоминание на имя министра Кабинета министров, в котором я попросил на основании тех же статей - статьи 118 Конституции Украины и статьи 8 о местных государственных администрациях предоставить представление об увольнении председателя КГГА. В данном случае на пресс-конференции господин Кличко протестует против той же процедуры, по которой он был назначен. Те же статьи Конституции и закона Украины, которые были использованы при его назначении в данном случае ему уже не нравятся", - отметил руководитель ОПУ.

Как сообщалось, 24 июля Кабинет министров получил письмо от Офиса президента с просьбой направить представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Ранее мэр Кличко во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским был проинформирован о разделении полномочий в управлении столицей.

В то же время по мнению Кличко, разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА - это лишение столицы местного самоуправления.

Конституционный суд в декабре 2003 года определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой".

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