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Премьер: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

05.09.2019 / 09:02
Премьер: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА
Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду, 4 сентября, в Киеве.

Напомним, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Источник 

Кабмин, увольнение, КГГА, Кличко
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