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Гончарук: усиление мэра Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, пойдет на пользу киевлянам

05.09.2019 / 10:24
Назначение главы Киевской городской государственной администрации, который сможет противодействовать коррупции и группам влияния в столичной власти, будет в интересах киевлян.

В этом убежден премьер-министр Алексей Гончарук.

"У меня нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно, слишком сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отобразиться на интересах среднестатистических киевлян", - сказал Гончарук на брифинге по итогам закрытого заседания правительства в среду, 4 сентября, пояснив свою позицию относительно увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

В этом контексте он упомянул представителя строительного бизнеса, совладельца киевского бизнес-центра 101, народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара. "Лично я очень уважаю господина Кличко - он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны - но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому этого сделать было невозможно", - сказал Гончарук.

В то же время, глава правительства отметил, что кандидатуры на главу КГГА пока нет.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу увольнения Кличко с поста главы КГГА будет принимать президент Украины Владимир Зеленский. "Я думаю, что обязательно об этом, и еще не один раз, скажет команда президента, исходя их того, какие решения будут приняты, но на моем уровне лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным хорошим порядочным менеджером – это хорошая идея", - резюмировал Гончарук.

Источник 

КГГА, Кличко, Гончарук
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