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В Киеве Окружной административный суд запретил ПЦУ ликвидировать УПЦ КП

05.09.2019 / 10:43
В Киеве Окружной административный суд запретил ПЦУ ликвидировать УПЦ КП
Окружной административный суд Киева Источник: Фейсбук УПЦ КП
В Киевском патриархате действия архиерея ПЦУ квалифицировали как содержащие признаки преступления

В Киеве, 4 сентября, Окружной административный суд города полностью удовлетворил исковое заявление адвокатов УПЦ КП об обеспечении иска о запрете митрополиту ПЦУ Иоанну (Яременко) совершать любые действия по распоряжению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также по прекращению и ликвидации деятельности Киевского патриархата.

Об этом сообщается на странице УПЦ КП в Facebook.

Данный иск адвокаты Киевского патриархата подали в связи с тем, что на момент вынесения приговора о запрете ликвидации этой религиозной организации Иоанн (Яременко) подал заявление, согласно которому Ощадбанк Украины заблокировал счета Киевской патриархии.

В Киевском патриархате действия архиерея ПЦУ квалифицировали как содержащие признаки преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 356 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). Адвокаты УПЦ КП подали в связи с этим заявление в Национальную полицию Украины.

Источник: Inpress.ua
окружной административный суд киева, УПЦ КП, ПЦУ
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