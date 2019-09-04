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Джонсон потерял большинство в британском парламенте, возможны досрочные выборы

04.09.2019 / 16:56
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в парламенте перед рассмотрением депутатами дальнейших действий относительно Brexit, и такая ситуация может привести к досрочным выборам в ближайшее время.

Об этом сообщает AFP.

"Председатель правительства Борис Джонсон во вторник потерял большинство в парламенте перед рассмотрением парламентариями дальнейшего пути относительно Brexit, что может привести ко внеочередным выборам в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

Джонсон осудил план законодателей относительно блокирования его стратегии Brexit как "капитуляцию" и заявил, что это подорвет его намерение договориться о новом более выгодном соглашении о выходе из ЕС. Накануне первого голосования в Палате общин  вечером Джонсон сказал: "Не существует обстоятельств, при которых я приму нечто подобное".

Его помощники уже предупредили, что провал намерений премьера заставит его назначить досрочные выборы перед решающим саммитом ЕС 17-18 октября - всего за неделю до Brexit.

Напомним, депутаты британского парламента проведут голосование за план, направленный на то, чтобы заблокировать возможность выхода страны из ЕС без соглашения. Ранее британский премьер заявил о готовности прибегнуть к внеочередным парламентским выборам, если депутаты, настроенные заблокировать "жесткий" Brexit, проголосуют против планов правительства.

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выборы, Великобритания, Джонсон
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