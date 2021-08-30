Джонсон игнорировал свои же советы по безопасности и вел переговоры с личного телефона - СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По данным издания, Джонсон отправлял с личного телефона сообщения наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и бизнесмену Джеймсу Дайсону.

Саудовский принц написал Джонсону сообщение о сделке по поглощению английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" при поддержке Саудовской Аравии, а Дайсон отправил премьер-министру сообщение с просьбой обеспечить благоприятные налоговые условия для сотрудников, приезжающих в Великобританию для поставки аппаратов ИВЛ.

После выборов 2019 года Джонсон дал министрам секретные рекомендации в которых предупредил их, что их мобильные телефоны и учетные записи электронной почты могут быть взломаны.

Членам правительства рекомендовали не использовать личные устройства для работы.

Источник