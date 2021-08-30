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Из-за штамма Delta риск госпитализации возрастает вдвое

30.08.2021 / 14:45
Штамм "Дельта" в два раза увеличивает риск госпитализации с коронавирусом по сравнению с ранее доминирующим вариантом "Альфа".

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британское исследование, сосредоточенное в основном на невакцинированных или частично привитых людях.

Исследование осуществило Агентство общественного здоровья Англии и Совет медицинских исследований в период с марта по май этого года, когда в Великобритании были одновременно штаммы "Альфа" и "Дельта". Сейчас последний почти полностью вытеснил первый.

Всего рассмотрели 43 338 случаев коронавирусной болезни и установили, какой штамм вызвал заражение. Среди этих пациентов только 1,8% были полностью вакцинированы, привиты одной дозой - 24%, а 74% вовсе не были вакцинированы.

Среди больных с "Альфа"-штаммом в больнице оказались 2,2% человек, а с "Дельта"-штаммом - 2,3%. Однако с учетом фактора возраста, наличия прививки и этнического происхождения исследователи пришли к заключению, что риск госпитализации в случае заражения штаммом "Дельта" в 2,26 раза выше.

Впрочем, эксперты предупредили, что эти данные не могут быть использованы для того, чтобы сделать выводы о том, как риск госпитализации отличается между вакцинированными людьми, которые были инфицированы штаммами "Дельта" или "Альфа", учитывая небольшое количество полностью вакцинированных людей в исследовании.

Как известно, в общей сложности с начала пандемии в Британии зафиксированы 6,6 млн случаев коронавируса, из них 132,2 тыс. летальных.

Как сообщалось, в этой стране полностью вакцинировали от COVID-19 уже большую часть взрослого населения.

Источник

коронавирус, Дельта
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