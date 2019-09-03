В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Об этом сообщает Fox News.

По данным СМИ, пожар начался около 4 часов утра 2 сентября. Огонь полностью охватил судно. Точное количество жертв уточняется, пока известно, что пожарная служба округа Вентура подтвердила 34 погибших.

Береговая охрана сообщила, что несколько членов экипажа были спасены (один с легкими ранениями). Огонь тушили сотрудники береговой охраны, были задействованы вертолет и спасательные катера.

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