На Ровенщине преставители ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе

На Ровенщине в селе Копытов активисты ПЦУ пытались силой выгнать викария Ровенской епархии УПЦ епископа Дубенского Пимена из отобранного ими храма в честь святого Иоанна Богослова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, для расправы с «московским попом» агрессивные сторонники ПЦУ вызвали подмогу из соседнего села.

Епископ Пимен приехал в родное село Копытов, чтобы навестить родителей.

«Вот уже пятый месяц, как церковь, в которую я ходил ребенком, принадлежит сторонникам ПЦУ. Вход внутрь мне и другим верующим, прикипевшим к храму душой, запрещен. Вот я и решил подойти к их священнику, который теперь проживает в селе, и попросить зайти внутрь. Он любезно согласился, провел меня в храм, но активисты, которые поблизости живут, увидев это, пришли и начали меня пинками выгонять, обзывать, мой иподиакон частично зафиксировал это на видео», - рассказал Владыка.

Архиерей УПЦ отметил, что мужчины вели себя крайне неадекватно, и даже священник ПЦУ не смог успокоить своих людей. Словесная перепалка длилась на протяжении 20 минут, бывшие односельчане угрожали и ругались, после чего вызвали подмогу из соседнего села.

«У меня не было цели создать конфликт, просто зашел в храм. Я считаю, что имею на это право. Я пробовал разговаривать, доказывать, но все тщетно: пришлось таки уйти из церкви, как бы ни разрывало душу. Уже уезжая, увидел из автомобиля ребят-велосипедистов из соседнего села, которые, вероятно, ехали выгонять "московского попа". Вспомнились слова Евангелия: "Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят"», – добавил епископ Пимен.