Войти | Зарегистрироваться
11:11

вторник,
03 сентября
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

На Ровенщине преставители ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе

03.09.2019 / 10:58
На Ровенщине преставители ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе
Сторонники ПЦУ хотели выгнать епископа Пимена из отобранного ими храма в Копытове Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей УПЦ отметил, что мужчины вели себя крайне неадекватно, и даже священник ПЦУ не смог успокоить своих людей

На Ровенщине в селе Копытов активисты ПЦУ пытались силой выгнать викария Ровенской епархии УПЦ епископа Дубенского Пимена из отобранного ими храма в честь святого Иоанна Богослова.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, для расправы с «московским попом» агрессивные сторонники ПЦУ вызвали подмогу из соседнего села.

Епископ Пимен приехал в родное село Копытов, чтобы навестить родителей.

«Вот уже пятый месяц, как церковь, в которую я ходил ребенком, принадлежит сторонникам ПЦУ. Вход внутрь мне и другим верующим, прикипевшим к храму душой, запрещен. Вот я и решил подойти к их священнику, который теперь проживает в селе, и попросить зайти внутрь. Он любезно согласился, провел меня в храм, но активисты, которые поблизости живут, увидев это, пришли и начали меня пинками выгонять, обзывать, мой иподиакон частично зафиксировал это на видео», - рассказал Владыка.

Архиерей УПЦ отметил, что мужчины вели себя крайне неадекватно, и даже священник ПЦУ не смог успокоить своих людей. Словесная перепалка длилась на протяжении 20 минут, бывшие односельчане угрожали и ругались, после чего вызвали подмогу из соседнего села.

«У меня не было цели создать конфликт, просто зашел в храм. Я считаю, что имею на это право. Я пробовал разговаривать, доказывать, но все тщетно: пришлось таки уйти из церкви, как бы ни разрывало душу. Уже уезжая, увидел из автомобиля ребят-велосипедистов из соседнего села, которые, вероятно, ехали выгонять "московского попа". Вспомнились слова Евангелия: "Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят"», – добавил епископ Пимен.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ровенская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 сентября
2 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.