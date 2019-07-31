Богдан утверждает, что к нему приходили с предложением "пилить" деньги Киева

"Несколько дней назад ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из "смотрящих" Киева, который мешает господину Кличко (мэру Киева Виталию Кличко - ред.) эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить 40 млн долларов в год. Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам. К сожалению, поскольку я не был готов к такой встрече, мне не удалось зафиксировать такие данные", - отметил Богдан.

Богдан заявил, что обратится в полицию из-за ряда фактов, которые опубликовали журналисты. В частности:

- относительно строительства Подольско-Вескресенського моста зо 6 млрд грн, который выиграла фирма-прокладка, которая перечисляет средства основному подрядчику "Кузни на Рыбальском";

-относительно тендера на строительство Шулявского моста, который выиграла фирма вторая Кличко застройщика Максима Микитася;

-относительно стеклянного моста, по словам Богдана, при строительстве стеклянного моста его бюджет разворовал Вадим Столар.

Глава ОП заверил, что через все эти факты они передадут правоохранителям обращение для проверки, опубликованной информации.

Напомним, по словам Богдана, в частной беседе мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ему, что не контролирует Киевсовет.

Богдан добавил, что Кличко признался ему в том, что в Киеве есть 2-3 "смотрящих", у которых есть определенные группы депутатов и чтобы получить большинство в КГС Кличко якобы вынужден находить со "смотрящими" компромиссы.

О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

В партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.

5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.

24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.

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