Правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

"Есть перечень фактов, которые обнародовали журналисты", - сказал он.

В частности, по его словам, тендер на строительство Подольско-Воскресенского моста выиграла "фирма-прокладка".

"Тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко Максиму Микитасю. Во время постройки стеклянного моста его бюджет был разворован господином Столаром. Фирма, которая его строила - пустышка с капиталом 7 тыс. гривен", - добавил он.

По этим фактам Офис решил обратиться к правоохранителям.

"Все эти факты были обнародованы в интернете и мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующих фактов, обнародованных журналистами", - сказал он.

Напомним, с 16 марта в Киеве перекрыли движение на Шулявском мосту в связи с его реконструкцией.

Ранее Кличко заявил, что Подольско-Воскресенский мост откроют к концу следующего года.

Тем временем на скандальном пешеходно-велосипедном мосту треснуло боковое стекло.

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