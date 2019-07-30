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Количество получателей субсидий может вырасти на миллион

30.07.2019 / 16:46
Офис Президента планирует расширить число получателей субсидий - примерно на один миллион семей.

Об этом сообщил представитель Президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь", - сказал Герус.

Он добавил, что в это число преимущественно входят пенсионеры старше 70 лет, поскольку это незащищенная категория населения.

Напомним, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми деньгами". Старт монетизации субсидий был дан в марте 2019 года.

Источник 

субсидии, Герус
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