Представитель Зеленского в правительстве сказал, когда состоятся переговоры с МВФ

Об этом рассказал представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Не раньше середины сентября. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса Президента", - заявил Герус, отвечая на вопрос, когда состоятся очередные переговоры с МВФ и кто в них будет участвовать.

Напомним, в мае этого года директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявлял, что Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

В декабре 2018 года исполнительный совет МВФ принял решение о начале 14-месячной программы сотрудничества с Украиной в режиме Stand-By, которая предусматривает выделение $3,9 млрд. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд сразу после этого решения.

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