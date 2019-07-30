Войти | Зарегистрироваться
16:56

вторник,
30 июля
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Представитель Зеленского в правительстве сказал, когда состоятся переговоры с МВФ

30.07.2019 / 15:23
Переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ) состоятся не раньше середины сентября.

Об этом рассказал представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Не раньше середины сентября. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса Президента", - заявил Герус, отвечая на вопрос, когда состоятся очередные переговоры с МВФ и кто в них будет участвовать.

Напомним, в мае этого года директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявлял, что Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

В декабре 2018 года исполнительный совет МВФ принял решение о начале 14-месячной программы сотрудничества с Украиной в режиме Stand-By, которая предусматривает выделение $3,9 млрд. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд сразу после этого решения.

Источник 

переговоры, МВФ, Герус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.